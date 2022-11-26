Жінка "захищала" свого онука, діти посварилися, а доросла вирішила втрутитися.

У Києві жінка силою та грубощами намагалася "виховувати" чужу дитину. Вона штовхнула хлопчика у спину, той впав на металеві ворота та отримав забій грудної клітини.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції Києва, інцидент трапився на початку вересня. Нині жінці повідомили про підозру, їй загрожують виправні роботи.

Так, до поліції звернулася мешканка столиці, яка повідомила, що її малолітнього сина штовхала жінка. Внаслідок чого дитина отримала забій.

Відео дня

"Заявниця розповіла правоохоронцям, що на вулиці між її сином та ще одним хлопцем стався конфлікт, який однолітки владнали самостійно, але бабуся малолітнього наздогнала її сина та штовхнула в спину. В результаті хлопець впав на металеві ворота та забив грудну клітину. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук кривдниці", - повідомили у поліції.

Згодом жінку, яка силою "виховувала" чужу дитину, знайшли. Нею виявилася уродженка Київської області, 1964 року народження, раніше до кримінальної відповідальності вона не притягувалася. Поліція вже почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України про умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

За скоєне жінці загрожує до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до двохсот годин, або виправні роботи, строком до одного року. У поліції додали, що міру покарання для жінки обере суд.

Інциденти з дітьми: нещасні випадки та жорстокість дорослих

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Київщині водій напідпитку збив на смерть 12-річного хлопчика із сім’ї переселенців. Родина дитини виїхала з Херсонщини.

А на Одещині чоловік переплутав дитину з лисицею та підстрелив її з рушниці. 13-річна дитина отримала вогнепальне поранення ніг та черевної порожнини.

Окрім цього, нещодавно на Рівненщині чоловік кинув гранату на дитячому майданчику. Постраждала дитина і дорослі.

Вас також можуть зацікавити новини: