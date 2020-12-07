Зазначається, що поліція проведе перевірку щодо цього випадку.

У селі Потелич Жовківського району Львівської області вчителька почала бити та штовхати дитину.Читайте також"Оце впертий!": на Полтавщині вихователька дитсадка силою одягла штани дитині і потрапила на відео

Відео інциденту "гуляє" у мережі. На записі видно, як розгнівана вчителька б'є й штовхає хлопчика. З ролика складно зрозуміти, що стало причиною такої поведінки педагога.

У Жовківській районній державній адміністрації відреагували на ситуацію, про що написали у Facebook.

Зазначається, що вчителька не контролювала своїх емоцій через грубе звернення учня до себе і допустила неправомірні дії щодо дитини, застосувавши фізичну силу.

Цей випадок зареєстровано в Жовківському відділенні поліції, буде проведено перевірку.

Раніше скандал довкола поведінки вчительки розгорівся в Одесі: подробиці

У жовтні 2020 року вчительку одеської гімназії №4 та викладачку малювання Пірогову Раїсу Миколаївну, яка накинулася на дитину через те, що та забула альбом та відповіла педагогу українською мовою, вирішили звільнити.

У записі чути, як учитель при дітях довела дитину до сліз, а потім сказала дівчинці "не плач". Також педагог заявила, що дівчинка ставить себе вище ща всіх через те, що спілкується українською.

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Автор: Ольга Робейко