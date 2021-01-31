Потерпілих госпіталізували в стані різного ступеня важкості

У Львові в одному з приватних будинків двоє дітей отруїлися чадним газом.

Про це у Facebook повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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"В приватному будинку по вул. Стрийська отруїлися, ймовірно, чадним газом троє осіб, у тому числі двоє дітей 2008 та 2014 року народження", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, потерпілих в стані різного ступеня важкості госпіталізували.

Обставини події встановлюються.

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Автор: Катерина Лиманська