У Львові чадним газом отруїлися троє дітей / фото ua.depositphotos.com
У Львові в одному з приватних будинків двоє дітей отруїлися чадним газом.
Про це у Facebook повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
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"В приватному будинку по вул. Стрийська отруїлися, ймовірно, чадним газом троє осіб, у тому числі двоє дітей 2008 та 2014 року народження", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, потерпілих в стані різного ступеня важкості госпіталізували.
Обставини події встановлюються.
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