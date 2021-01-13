У серпні 2020 року під час передачі чергової партії виготовленої «продукції» наркодільців затримали.

У Львові судитимуть чотирьох осіб, які виготовляли метадон в лабораторії вишу та збували його через інтернет-магазин.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

«Львівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої злочинної групи з міжрегіональними зв`язками, які налагодили мережу з виготовлення, фасування, переміщення та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, завідувач лабораторії одного з львівських вишів налагодив системне виробництво на території університету метадону для подальшої реалізації по всій території України. «А інші троє учасників групи, серед яких власник і працівники кальян-бару у Львові, збували наркотик у закладі та через інтернет-магазин, надсилаючи поштою за попередньою передоплатою», - йдеться в повідомленні.

У серпні 2020 року під час передачі чергової партії виготовленої «продукції» організатора та трьох учасників угруповання затримали та вилучили наркотики.

Загалом задокументовано причетність обвинувачених до 25 епізодів протиправної діяльності, зокрема виготовлення і збуту метадону загальною вагою понад 4,5 кг, вартість якого на «чорному ринку» становить близько 2,7 млн грн, а також до утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів і психотропних речовин.

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Автор: Юлія Янкевич