У Львові авто вилетіло на тротуар і збило пішохода
У Львові легковик, щоб уникнути зіткнення з іншим автомобілем, вилетів на тротуар та на швидкості збив 54-річну жінку-пішохода.
Аварію зняли камери відеоспостереження, йдеться в сюжеті ТСН.
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«У потерпілої лікарі діагностували забої та перелом руки. Дивом обійшлося без важких травм, адже швидкість авто була велика», - йдеться в сюжеті.
За словами поліції, водій був тверезий. Каже, що на тротуар виїхав через раптовий маневр попутного авто.
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