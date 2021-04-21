У постраждалої діагностували забої та перелом руки.

У Львові легковик, щоб уникнути зіткнення з іншим автомобілем, вилетів на тротуар та на швидкості збив 54-річну жінку-пішохода.

Аварію зняли камери відеоспостереження, йдеться в сюжеті ТСН.

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«У потерпілої лікарі діагностували забої та перелом руки. Дивом обійшлося без важких травм, адже швидкість авто була велика», - йдеться в сюжеті.

За словами поліції, водій був тверезий. Каже, що на тротуар виїхав через раптовий маневр попутного авто.

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Автор: Катерина Шварц