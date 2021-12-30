Постраждалому викликали "швидку".

У Мелітополі підліток внаслідок ожеледиці послизнувся на тротуарі та під час падіння наштрикнуся на металевий паркан.

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС.

"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вул. Байбулатова в м. Мелітополь підліток внаслідок ожеледиці підсковзнувся на тротуарі", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНадзвичайна ожеледь: на узбережжі Азовського моря і в Маріуполі оголосили III рівень небезпечностіПостраждалий намагався відновити рівновагу, схопившись за металевий прут огорожі та з розмаху проштрикнув долоню жердиною, яка має загострену форму.

Рятувальники зрізали частину паркану, в якій застрягла рука хлопця та передали його лікарям швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, через ожеледь у Львові скалічилася рекордна кількість людей - майже 200 травмованих за добу. Місто перетворилося на ковзанку - травматологи вже третю добу працюють у посиленому режимі.

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