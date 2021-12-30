Постраждалий намагався відновити рівновагу, схопившись за металеву огорожу / фото: ДСНС

У Мелітополі підліток внаслідок ожеледиці послизнувся на тротуарі та під час падіння наштрикнуся на металевий паркан.

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС.

"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вул. Байбулатова в м. Мелітополь підліток внаслідок ожеледиці підсковзнувся на тротуарі", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНадзвичайна ожеледь: на узбережжі Азовського моря і в Маріуполі оголосили III рівень небезпечностіПостраждалий намагався відновити рівновагу, схопившись за металевий прут огорожі та з розмаху проштрикнув долоню жердиною, яка має загострену форму.

Рятувальники зрізали частину паркану, в якій застрягла рука хлопця та передали його лікарям швидкої медичної допомоги.

Фото Мелітополь підліток 30 грудня 2021
Фото Мелітополь підліток 30 грудня 2021
Фото Мелітополь підліток 30 грудня 2021
Фото Мелітополь підліток 30 грудня 2021

Нагадаємо, через ожеледь у Львові скалічилася рекордна кількість людей - майже 200 травмованих за добу. Місто перетворилося на ковзанку - травматологи вже третю добу працюють у посиленому режимі.

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