На станції метро "Либідська" у Києві двоє пасажирів побилися, піднімаючись до виходу на ескалаторі.
Відео інциденту поширили вранці, 4 серпня, у Telegram "Київ оперативний".
На кадрах, відзнятих очевидцями, пара чоловіків зчепилися на підйомнику. Борці не зважали ні на рух ескалатора, ні на працівницю метрополітену, яка уважно стежила за розвитком конфлікту.
У ході сутички хлопець розірвав футболку іншому. Удари противники завдавали хаотично.
Коли під час бійки одному з порушників вдалося вивільнитися і взятися за поручень, інший його одразу наздогнав і схопив за одяг.
Пара ще якийсь час вовтузилася на рухомих сходах. На виході хлопців уже зустріли кілька правоохоронців і вивели під руки.
Причина конфлікту не вказана.
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