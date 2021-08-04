Чоловіків на виході зі станції зустріли правоохоронці.

На станції метро "Либідська" у Києві двоє пасажирів побилися, піднімаючись до виходу на ескалаторі.

Відео інциденту поширили вранці, 4 серпня, у Telegram "Київ оперативний".

На кадрах, відзнятих очевидцями, пара чоловіків зчепилися на підйомнику. Борці не зважали ні на рух ескалатора, ні на працівницю метрополітену, яка уважно стежила за розвитком конфлікту.

У ході сутички хлопець розірвав футболку іншому. Удари противники завдавали хаотично.

Коли під час бійки одному з порушників вдалося вивільнитися і взятися за поручень, інший його одразу наздогнав і схопив за одяг.

Пара ще якийсь час вовтузилася на рухомих сходах. На виході хлопців уже зустріли кілька правоохоронців і вивели під руки.

Причина конфлікту не вказана.

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Автор: Іван Бойко