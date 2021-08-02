Трагедія в Черкаській області трапилася у понеділок в одному із сіл.

У понеділок вдень, 2 серпня, в селі Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області чоловік і дружина потонули через те, що побилися об заклад.

Дружина сказала чоловікові, що зможе переплисти річку, потім вони разом пішли купатися, і сталася трагедія, пише provce.ck.ua.

Інспектор з комунікації Звенигородського райвідділу Тетяна Кулініч повідомила, що чоловікові було 54 роки, а жінці – 38. Тіло чоловіка вже знайшли, а для пошуків жінки мали прибути водолази.

"По прибуттю на місце події один із поліцейських... побачив тіло чоловіка у воді та пірнув за ним. Коли дістав його, то виявив, що потерпілий вже помер", – поділилася інспектор.

Співрозмовниця додала, що загиблих вважали неблагополучними. За її словами, до трагедії подружжя могло перебувати у стані алкогольного сп'яніння.

Подружжя на Черкащині загинуло близько 12:00 у місцевій водоймі села Селище, пише 18000.com.ua з посиланням на відомості спікера Управління ДСНС у регіоні Юлії Норовкової.

Раніше рятувальники не раз попереджали, що купатися не можна у стані сп'яніння.

Наприкінці липня 2021 року у ДСНС повідомляли, що в Україні з початку року на водоймах загинули понад 830 осіб.

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Автор: Екатерина Присяжнюк