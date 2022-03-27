Йому загрожує до семи років в'язниці.

У Києві в метро в чоловіка виявили боєприпаси та патрони.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, при перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену правоохоронці виявили чоловіка, який намагався пронести на територію станції боєприпаси та набої.

"У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф-1, запал до неї та 76 набоїв до автомата. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію та затримала зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурантом виявився уродженець Житомирщини 1997 року народження", - йдеться в повідомленні.

Слідчий відділ управління поліції в метрополітені за погодженням із процесуальним керівником Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомив фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Чоловіку загрожує до семи років в'язниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві затримали росіянина, який перевозив вогнепальну зброю та боєприпаси.

А в Одесі на заправці затримали іноземця з гранатами.

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