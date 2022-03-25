Під час обшуку машини чоловіка вилучено автомат та 445 патронів з різним маркуванням.

У Києві затримали росіянина, який перевозив вогнепальну зброю та боєприпаси.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру громадянину РФ за фактом незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними правоохоронців, під час обшуку автомобіля "Хонда Акорд", яким керував чоловік, вилучено автомат системи Калашникова моделі "АКМ" калібру 7,62х39 мм та 445 патронів з різним маркуванням.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення диверсійної діяльності та інших злочинних дій.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі на заправці затримали іноземця з гранатами.

Окрім того, лише Національною поліцією за місяць повномасштабної війни в Україні було знешкоджено близько сотні диверсійно-розвідувальних груп - понад 500 диверсантів.

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