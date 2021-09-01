Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.

Чоловік в Миколаєві безжально вбив собаку на ринку. Особу шкуродера вже встановлено.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області

Інцидент стався на ринку по проспекту Центральний. Тварина загинула від отриманих травм.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі.

Читайте такожЗагинули п'ять цуценят: у Харкові тварин викинули з четвертого поверхуЗа даними місцевого видання "Новини N", вбивство собаки сталося на ринку "Юліана" серед білого дня. Поліція, працівники ринку та волонтери не могли вирішити, куди везти труп.

Зоозахисники наполягали, щоб загиблу тварину відвезли в Державну ветеринарну клініку, де лікар витягнув би кулю для суду, але труп довелося б везти до Харкова. Пізніше знайшли інше місце, де це можна було б зробити, але до моменту прийняття рішення ветеринарна лабораторія на Луначарського закрилася. Зрештою слідчий запропонував до ранку забрати труп до райвідділу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Львові 34-річна жінка через собаку забрела на територію приватного підприємства і провалилася у відкритий каналізаційний люк.

Автор: Анастасія Горбачова