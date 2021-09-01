У Львові 34-річна жінка через собаку забрела на територію приватного підприємства та провалилася у відкритий каналізаційний люк.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що жінка не побачила відкритий колодязь в темряві через кущі.
"Майже годину кликала на допомогу, і, врешті-решт, її почули перехожі", – йдеться в сюжеті.
Читайте такожСмерть дитини від кришки люка: поліція шукає винних серед львівських комунальників (відео)На місце події викликали патрульних, які її витягли з колодязя. Жінка була вся мокра та знесилена, але від медичної допомоги відмовилася.
"Я вам дуже дякую. Десь хвилин 40 кричала: "допоможіть", – розповіла постраждала.
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