Правоохоронці проводять у місті спецоперацію.

У Миколаєві сьогодні ввечері у дворі будинку по вулиці Сінна застрелили чоловіка, ще одного поранили.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Про стрілянину правоохоронцям повідомили місцеві мешканці.

"На місці події біля одного з під’їздів поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин, наразі йому надається медична допомога. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", - йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працюють слідчі, криміналісти, кінологи, оперативники та експерти. У місті ввели спецоперацію для затримання зловмисників.

Як пишуть "Преступности.НЕТ", до злочину причетні чоловік і жінка, які після скоєння злочину одразу втекли. Загиблий був бізнесменом, на місці його вбивства знайшли мисливську зброю. За даними ЗМІ, вбивство сталося через раптово виниклий конфлікт, воно не було замовним.

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Автор: Юрій Годован