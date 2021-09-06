Кошти бізнесменів та громадян збираються в першу чергу на протиаварійні роботи всередині костелу.

На відновлення пошкодженого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві необхідно щонайменше 75 мільйонів гривень.

Як повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Facebook, за вихідні з командою міністерства та Держмистецтв розробили покроковий план подальших дій.

"Наразі чекаємо на висновок ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріальних збитків. Паралельно Нацполіцією ведеться слідство про причини загоряння. Після цього стан костелу мають оцінити експерти, аби визначити, яку шкоду йому завдали, скільки необхідно виділити на протиаварійні роботи та ремонт. За попередньою оцінкою фахівців – на відновлення знадобиться від 75 млн грн. До суми, яку збере бізнес, решту потрібних коштів виділить держава", - заявив Ткаченко.

Він уточнив, що кошти, які перерахували та перерахують бізнесмени та юридичні й фізичні особи, підуть саме на протиаварійні роботи. Тобто на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу.

Читайте такожНазвано причину виникнення пожежі у костелі Святого Миколая в Києві (фоторепортаж)Також міністр зазначив, що загалом всі роботи поділяють на три етапи.

Під час першого етапу будуть проводитись термінові протиаварійні заходи, й саме на них збираються кошти.

Другий етап стосується закупівлі органу.

"Спілкуємось із виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Для того, щоб не було непорозумінь, зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на які наразі збираються благодійні внески. Крім того, його розташування має бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ", - повідомив міністр.

Третій етап - реставраційні роботи фасаду костелу.

"Кошти на це вже є, але роботи не розпочаті через затримку тендерних процедур, будуть відновлені після з’ясування ступеня пошкодження будівлі", - підкреслив Ткаченко.

Крім того, передача костелу громаді РКЦ вже погоджена урядом минулого року за узгодженим алгоритмом.

Пожежа у костелі святого Миколая: деталі

Пожежа у костелі святого Миколая на Великій Васильківській, 75 у Києві сталась пізно ввечері 3 вересня. Пожежа почалася між першим та другим поверхами та швидко поширилася на покрівлю будівлі. Жертв та постраждалих немає.

До розслідування причин пожежі у костелі Святого Миколая приєдналася поліція. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко взяв ситуацію на особистий контроль;

Після цього Ткаченко підтвердив втрату духового органу Reiger-Kloss внаслідок нічної пожежі у костелі Святого Миколая в Києві. Його вартість у сучасних цінах, за деякими повідомленнями, оцінюють в 1,2 чи й 1,5 мільйона євро;

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередня причина виникнення пожежі в столичному костелі Святого Миколая - коротке замикання в органі.

4 вересня в Україні почали збір коштів на відновлення столичного костелу Святого Миколая та органу.

Автор: Віталій Саєнко