Міністр стверджує, що реставрацію не робили через зволікання з переїздом Національного будинку органної та камерної музики й звинувачує столичну владу.

Орган, який згорів у костелі Святого Миколая в Києві, потребував відповідного ремонту, але ускладнювала роботи невизначеність щодо перебування Будинку органної та камерної музики в цій будівлі.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram-каналі.

"У Будинку мала вже розпочатися реставрація зовнішнього фасаду, але йшли суди щодо тендерів, тому процес було відкладено. Щодо внутрішніх робіт йшли дискусії між католицькою громадою та Будинком органної музики, щодо того, як можна користуватися органом. Представники католицької громади вважали, що він має перебувати не за алтарем", - розповів міністр.

Як зазначив Ткаченко, орган був побудований саме для того місця, де він стояв. Розміщувати його в іншому місці не просто заборонено з огляду щодо закону про охорону культурної та історичної спадщини, а ще й вкрай небезпечно.

"Нарешті було досягнуто домовленість і прописано дорожню карту, куди рухатися далі. Колектив Національного будинку органної та камерної музики мав переїхати до Будинку музики. До цього існує відповідний указ президента та рішення уряду. Але за рік мерія міста Києва не спромоглася ухвалити рішення, де може бути побудований Будинок музики. Поки влада міста роздумувала, орган згорів", - констатував міністр.

За його словами, додатково у конструкції самого органу неможливо встановити захисні металеві конструкції для електроприводів.

Читайте такожПожежа у костелі Святого Миколая в Києві знищила унікальний орган (фото)"Ймовірне замикання сталося (втім остаточне рішення ще за експертами), саме всередині органу після проведення профілактичних робіт щодо його очищення та початку репетицій. Сам орган переважно складається з шестиметрових дерев’яних конструкцій, і лише завдяки негайній реакції ДСНС ми маємо збережений костел, а не спалений Notre Dame", - зауважив Ткаченко.

Пожежа у костелі Святого Миколая в Києві: згорів орган

Пожежа у костелі Святого Миколая на Великій Васильківській, 75 у Києві сталась пізно ввечері 3 вересня. Вона почалася між першим та другим поверхами та швидко поширилася на покрівлю будівлі. Жертв і постраждалих немає.

Площа пожежі становила 80 кв. м. Повністю згорів орган.

За фактом пожежі слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення вимог пожежної безпеки (ч. 1 ст. 270 ККУ). Попередня причина пожежі - коротке замикання в органі.

Міністерство культури та інформаційної політики почало оцінювати пошкодження костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

В Україні почали збір коштів на відновлення столичного костелу св. Миколая та органу.

Автор: Тамара Отовська