Повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень.

В Україні почали збір коштів на відновлення столичного костелу Святого Миколая та органу, який згорів під час пожежі.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Пожежа в Костелі Святого Миколая об'єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу", - зазначив він.

За словами Ткаченка, наразі вже є частина суми на протиаварійні роботи.

"Ми розуміємо, що повне відновлення костелу коштуватиме десятки мільйонів гривень. Так само як і відновлення органу", - зауважив міністр.

Він оприлюднив рахунок Національного будинку органної та камерної музики, на який всі охочі мають змогу перерахувати кошти.

Пожежа у костелі Святого Миколая - довідка УНІАН

3 вересня у У Києві на вулиці Велика Васильківська, 75 почалася пожежа в будівлі Миколаївського костелу. Вогнем було пошкоджено орган;

До розслідування причин пожежі у костелі Святого Миколая приєдналася поліція. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко взяв ситуацію на особистий контроль;

Після цього Ткаченко підтвердив втрату духового органу Reiger-Kloss внаслідок нічної пожежі у костелі Святого Миколая в Києві. Його вартість у сучасних цінах, за деякими повідомленнями, оцінюють в 1,2 чи й 1,5 мільйона євро;

Очільник МВС Монастирський назвав причину виникнення пожежі у костелі. Інцидент міг трапитися через коротке замикання в органі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нещодавно у Києві також сталася пожежа на ринку "Юність".

Автор: Інна Андаліцька