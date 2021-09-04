Міністр додав, що взяв справу під особистий контроль.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що правоохоронці розслідують обставини загоряння костелу Святого Миколая у центрі Києва у ніч на 4 вересня.

Про це він повідомив у Telegram.

Він уточнив, що пожежа сталася під час репетиції музикантів. За його словами, значної шкоди будівлі не завдано.

"Окреме питання – ступінь пошкодження органу. Наразі працюємо над цим і до розслідування вже підключилась Нацполіція. І головне – ми вже з’ясовуємо причини загоряння", – йдеться у повідомленні.

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Пожежа у костелі Святого Миколая в Києві: що відомо

Пожежа у костелі на вулиці Велика Васильківська сталась вночі 3 вересня. На місце події виїхали 80 осіб складу рятувальників та 16 одиниць техніки. Через подію тимчасово перекрили вулицю.

Пожежа почалася між першим та другим поверхами та швидко поширилася на покрівлю будівлі.

За попередньою інформацією, горіли комунікації духового органу. Інструмент пошкоджено вогнем.

Потерпілих внаслідок інциденту немає.

Автор: Яна Ставська