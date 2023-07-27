МЗС України вже відкликало хулігана з Сеула.

Дипломат посольства України в Південній Кореї влаштував п'яний дебош. МЗС України відкликало винуватця з Сеула.

Учора, 26 липня, корейські ЗМІ повідомили, що дипломат посольства України в Південній Кореї був затриманий на місці за звинуваченням у нападі в стані алкогольного сп'яніння на працівницю бару та поліцейського.

За даними поліції Сеула, 40-річного представника посольства України затримали 25 липня за підозрою у нападі та перешкоджанні правосуддю. Повідомляється, начебто український дипломат посварився з відвідувачами перед баром і напав на співробітника, який намагався його зупинити, і офіцера поліції, який прийшов, щоб вирішити конфлікт.

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Поліція заарештувала підозрюваного українця на місці та відвезла до відділку, але вночі відпустила.

У свою чергу речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що українського дипломата відізвали з Сеулу.

"МЗС України оперативно проаналізувало всі деталі інциденту, який мав місце в Сеулі за участі співробітника українського посольства. За підсумками ухвалено рішення про негайне відкликання дипломата із довготермінового відрядження та його повернення до України", - написав він у Facebook.

Ніколенко додав, що усі працівники української дипломатичної служби за кордоном мають неухильно дотримуватися професійної та моральної етики, а також поважати законодавство країн їхнього перебування.

При цьому посольство України в Республіці Корея сьогодні, 27 липня, зранку оприлюднило повідомлення, у якому висловило вибачення корейській громадськості "за будь-які страждання або незручності, спричинені інцидентом". У дипвідомстві зазначили, що тісно співпрацюють з корейською владою, щоб забезпечити повне та неупереджене розслідування справи.

Позиція Південної Кореї щодо війни в України - останні новини

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відвідав Київ зі своєю дружиною в липні 2023 року. Він заявив, що Сеул надасть 150 мільйонів доларів для підтримки України. При цьому Корея підтримає Україну в можливості надання Світовим банком ще 10 млн доларів.

Крім того, президент Південної Кореї пообіцяв надати Україні додаткове обладнання для розмінування.

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