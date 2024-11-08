У польській прокуратурі запевняють, що випадок не пов'язаний із національністю загиблого.

В Польщі громадянин України загинув внаслідок надмірного застосування сили з боку місцевого поліцейського. Трагедія трапилася 29 жовтня у місті Ополе на південному заході країни, повідомляє "Укрінформ".

"6 листопада 29-річному поліцейському висунуто обвинувачення у перевищенні службових повноважень через невідповідне застосування засобів безпосереднього примусу з метою знерухомлення особи, що призвело до смерті 48-річного громадянина України", – розповів речник Окружної прокуратури в Ополе Станіслав Бар.

Поліцейського відсторонили від виконання службових обовʼязків і заборонили виїжджати з Польщі. Чоловік відмовився визнати провину. Йому загрожує до пʼяти років увʼязнення.

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За словами речника прокуратури, розтин тіла загиблого засвідчив, що ймовірною причиною смерті було "різке припинення дихальних функцій", тобто удушення. Остаточно причину смерті визначать після завершення усіх призначених експертиз. Тіло українця вже передали родині.

Як пояснив Станіслав Бар, українець посварився із власником ферми у селі Кшивізна, де той хотів працевлаштуватися. Суперечка виникла через гроші за ночівлю, поляк викликав поліцію. Коли прибулі на виклик правоохоронці попросили українця показати документи, той начебто відмовився. Тоді патрульні вирішили відвезти чоловіка у відділок, але той почав опиратися. Коли поліцейські намагалися скувати українця наручниками, застосовуючи силові прийоми, він знепритомнів. Викликані рятувальники констатували смерть чоловіка.

Представник прокуратури запевнив, що слідство виключає застосування надмірної сили поліцейським у контексті національної неприязні, натомість вважаючи подію нещасним випадком.

Інші інциденти з українцями за кордоном

Як писав УНІАН, у Варшаві фейкові "поліцейські" напали на українок і вкрали понад 1 мільйон злотих. Ці кошти жінки зберігали у помешканні поблизу центру Варшави. Вони були виручені від продажу нерухомості в Україні.

Також ми розповідали, що у Німеччині поблизу міста Магдебург сталася смертельна ДТП, у якій загинув 38-річний українець. За інформацією поліції, громадянин України був працівником евакуаційної служби. ДТП трапилась, коли він завантажував автомобіль, який потрапив в аварію, на евакуатор. Під час цього чоловіка збила інша машина.

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