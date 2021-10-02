23-річний хлопець з колегою наносили дорожню розмітку.

Громадянин України загинув під час аварії у Польщі. 23-річний хлопець наносив дорожню розмітку.

Про це повідомляє Wp.pl.

Інцидент стався на швидкісній трасі S17 між Любліном та Варшавою.

"Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним двоє робітників, один з них - українець, наносили горизонтальну розмітку", - йдеться в повідомленні.

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"Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці. Другого працівника доставили в лікарню в Пулавах", - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, смертельна аварія з українцями сталася в Польщі. Машина влетіла в стовп, через що її розірвало навпіл. Водій авто втратив керування і на великій швидкості влетів в електричний стовп.

В результаті аварії двоє чоловіків у віці 23 і 25 років і 23-річна дівчина, а ще одна дівчина 25-ти років знаходиться в лікарні.

Автор: Анастасія Горбачова