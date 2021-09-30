Ще одна українка перебуває в лікарні.

Смертельна аварія з українцями сталася в Польщі. Машина влетіла в стовп, через що її розірвало навпіл.

Про це повідомляє Dziennik Lodzki.

Українці подорожували на автомобілі BMW в напрямку міста Катовіце. Водій авто втратив керування та на великій швидкості влетів в електричний стовп. Від удару авто розірвало навпіл.

На момент аварії в авто на польській реєстрації перебували четверо громадян України, які проживали у Вроцлаві.

Читайте такожВ Угорщині мікроавтобус в'їхав у вантажівку: загинули двоє українців (фото)В результаті аварії двоє чоловіків у віці 23 і 25 років і 23-річна дівчина, а ще одна дівчина 25-ти років знаходиться в лікарні. За попередніми даними, двоє із загиблих були подружжям.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Польщі в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль з українцями, внаслідок чого одна людина загинула.

ДТП сталася в селі Лигота мала, що за 24 км від Вроцлава. Автомобіль Renault з'їхав з дороги та перекинувся. В результаті загинув передбачуваний водій-громадянин України, якому приблизно 30 років. За попередніми даними, він не був пристебнутий ременем безпеки або машина рухалася занадто швидко.

Автор: Анастасія Горбачова