Жінка весь тиждень використовувала Польщу і пропагувала "русский мир".

Харків'янку з проросійськими поглядами вигнали з готелю Hilton в Польщі.

У готель її поселили разом з іншими прибулими з України біженцями.

Як повідомила на відео жінка, яка проводжала скандальну гостю, харків'янку забезпечили житлом, допомагали з поїздками в консульства, але та вирішила відплатити образами.

Збираючи валізи, жінка ще й обматюкала супроводжуючих її людей.

Зазначається, що з готелю скандалістку вигнали після брехні про нібито обстріл Харкова Збройними силами України.

"Культура! Тому Європа не приймає, навіть Ізраїль не приймає. Ніхто вас ніде не прийме зі своїм "русскім міром". Ми допомагаємо людям порядним. Я вас заселила сюди! Мій чоловік возив вас за свій рахунок по консульствах. Ми вам допомагали, а ви весь тиждень використовували Польщу, єврейську організацію, пропагуючи "русскій мір", що українські хлопці розстріляли Харків", - пояснила на камеру жінка, яка допомагала біженці.

Харків'янці побажали слідувати "за російським кораблем".

Станом на кінець березня Україну через війну Росії покинули майже 4 мільйони людей, ще 6,5 мільйонів переїхали в межах країни.

Половину біженців становили діти.

У той же час 79% тих, хто виїхав за кордон, за даними опитування Центру Разумкова, планують повернутися на Батьківщину після війни.

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