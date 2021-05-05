Наразі слідство з’ясовує усі обставини правопорушення та встановлює свідків події.

На Вінниччині поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наруги над Державним прапором України.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Читайте такожУ горах на Закарпатті туристи знайшли тіло невідомого (відео)«За фактом розміщення в соціальній мережі інформації про те, що на території Меморіалу Слави у смт Тиврів невідомі особи забруднили Державний прапор України, витерши об нього руки, відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 338 КК України (наруга над державними символами)», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився раніше судимий житель села Пилява Вінницького району.

Наразі слідство з’ясовує усі обставини правопорушення та встановлює свідків події.

У поліції додали, що такий злочин карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

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Автор: Світлана Макринська