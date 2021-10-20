Літній чоловік у Дубно Рівненської області забив до смерті власного батька. Причиною конфлікту стало зловживання алкоголем.
Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.
У місцеву лікарню доставили 85-річного чоловіка без свідомості. У нього діагностували численні травми та переломи ребер. Медики боролися за життя пацієнта, але чоловік помер.
За даними правоохоронців, між загиблим та його 60-річним сином постійно виникали конфлікти. Батько дорікав сину через зловживання алкоголю.
Читайте такожУ Дніпрі горе-батько бив своїх дітей і нацькував на копів собак (фото)17 жовтня спалахнула чергова сварка, в результаті чого син побив батька, але потерпілий про це нікому не розповідати. Лікарів викликала онучка загиблого, яка знайшла дідуся без свідомості.
Підозрюваний зізнався у скоєному. За його словами, він не хотів вбивати батька.
Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві чоловік на вулиці попросив у групи молодих людей сигарету, в результаті чого мало не помер від удару по голові.
Інцидент стався 2 жовтня близько п'ятої ранку, коли він після відпочинку в караоке разом з колегами.