Підозрюваний зізнався у скоєному.

Літній чоловік у Дубно Рівненської області забив до смерті власного батька. Причиною конфлікту стало зловживання алкоголем.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

У місцеву лікарню доставили 85-річного чоловіка без свідомості. У нього діагностували численні травми та переломи ребер. Медики боролися за життя пацієнта, але чоловік помер.

За даними правоохоронців, між загиблим та його 60-річним сином постійно виникали конфлікти. Батько дорікав сину через зловживання алкоголю.

Читайте такожУ Дніпрі горе-батько бив своїх дітей і нацькував на копів собак (фото)17 жовтня спалахнула чергова сварка, в результаті чого син побив батька, але потерпілий про це нікому не розповідати. Лікарів викликала онучка загиблого, яка знайшла дідуся без свідомості.

Підозрюваний зізнався у скоєному. За його словами, він не хотів вбивати батька.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві чоловік на вулиці попросив у групи молодих людей сигарету, в результаті чого мало не помер від удару по голові.

Інцидент стався 2 жовтня близько п'ятої ранку, коли він після відпочинку в караоке разом з колегами.

Автор: Анастасія Горбачова