Підозрювана не дає поліції жодних свідчень.

У Рівному правоохоронці встановили місце знаходження дитячої лікарки-стоматологині, яку підозрюють у знущаннях та побитті дітей.

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Як повідомляє поліція Рівненської області, лікарку знайшли у приватному будинку, де вона зареєстрована, але раніше не проживала. Дізнавачі вручили їй повідомлення про підозру.

Примітно, що підозрювана не дає жодних свідчень. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці підготували клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання.

Скандал зі стоматологом у Рівному: що відомо

У лютому користувачі Інтернет опублікували кілька відео, на яких лікар-стоматолог з Рівного била і погрожувала дітям під час лікування їх зубів.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами заяв, що надійшли від батьків, постраждалих в результаті дій стоматолога дітей.

Слідчі встановили трьох потерпілих від жорстокого поводження лікарки влітку 2020 року. Крім того, у лютому 2021 року жінка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами заяв, що надійшли від батьків, постраждалих в результаті дій стоматолога дітей.

Рівненські правоохоронці оголосили жінці про підозру за статтями про нанесення легких тілесних ушкоджень та домашнє насильство.

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Автор: УНІАН