Правоохоронці наголосили про завершення розслідування резонансного провадження.

Сьогодні САП та НАБУ нагадали про кримінальне провадження про "махінації з землею", яке розслідувалося з 2021 року. Справа набула розголосу та стала гучною через те, що в ній фігурують у якості підозрюваних відомі люди.

Зокрема, як повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури України, наразі завершено розслідування щодо злочинної організації, до якої можуть бути причетні мер Одеси Геннадій Труханов, чинні та колишні посадовці міськради, представники товариств-забудовників, приватні особи. У прокуратурі кажуть, що серед підозрюваних – чоловік, який вважається керівником цієї організації, і наразі він переховується від слідства за межами України.

У САП наголошують: нещодавно, упродовж червня-липня 2023 року, учасникам схеми повідомили про нові підозри, наприклад, за фактами отримання від керівника організації хабарів у вигляді об’єктів нерухомості. У прокуратурі не уточнюють деталі, але наводять загальну "картину" того, що відбувалося. Так, за даними слідства, протягом 2016-2019 років фігуранти розробили схему заволодіння коштами місцевого бюджету та землі для її подальшої забудови.

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"Земельні ділянки, що належать територіальній громаді, передавались в оренду в обхід конкурсу - виключно наперед узгодженим забудовникам. Останні сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб у міській раді забезпечували ухвалення потрібного рішення - передача в оренду землі", - розповіли у САП.

Зазначається, що загальний розмір шкоди, яка завдана громаді, становить 689 мільйони гривень. Крім того, наголошується про встановлення нових фактів - легалізації коштів, які ця ж організація отримала при вчиненні інших правопорушень.

Як уточнює прес-служба, у справі фігурував колишній очільник Одеської обласної прокуратури – він підозрюється у заволодінні землею та отриманні хабаря у вигляді квартири. Наразі відносно екс-прокурора матеріали виділені у окреме провадження.

У свою чергу в НАБУ повідомили, що через дію вказаної схему Одеса втратила щонайменше шість ділянок (15,9 га) та 131 мільйона гривень, які посадовці мерії переплатили з бюджету при купівлі нерухомості на землі, яку нібито планували задіяти для розширення кладовища "Західне".

"Члени злочинної організації отримували від забудовника реальну ринкову вартість права забудови (в діапазоні 100-200 млн грн по кожній ділянці) за що забезпечували гарантування міською радою права на забудову фактично задарма", - кажуть у НАБУ.

Детективи розповідають, що спільники суворо дотримувалися заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживали контррозвідувальні прийоми. Наприклад, вербовка нових членів організації здійснювалась із застосуванням поліграфу. Під час перевірки на ньому, з-поміж іншого, ставили запитання про належність або співробітництво з правоохоронними органами. Також під час спілкування спільники використовували засоби захищеного зв’язку, а зустрічі проводили у приміщеннях із посиленими заходами безпеки. Також вони використовували спеціальну техніку для зняття інформації з електронних засобів зв’язку тощо.

"До злочинної діяльності залучили представників місцевої влади та правоохоронних органів. В обмін на ухвалення відповідних рішень на користь злочинної організації, вони отримували хабарі у вигляді грошей, квартир у новобудовах та інших матеріальних благ", - стверджують у НАБУ.

Фігурантам інкримінують майже десять статей ККУ, в тому числі незаконне заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Також створення злочинної організації тощо.

Земельна справа Труханова - що відомо

У жовтні 2021 року правоохоронці повідомили про підозру у причетності до схеми з привласнення землі та бюджетних коштів в Одесі 16 особам. За даними НАБУ, зловмисники заволоділи активами територіальної громади та легалізували отримані доходи. У числі фігурантів –міський голова Геннадій Труханов, в. о. заступника мера Олег Бриндак, екс-прокурор Одеської області Олег Жученко, власники компанії-забудовника "Будова" та її топ-менеджери.

У справі також фігурують екс-голова постійної комісії з питань комунальної власності міськради Василь Шкрябай, екс-керівник департаменту комунальної власності міськради Олексій Спектор тощо, та відомий бізнесмен Володимир Галантерник, який перебуває за кордоном. Зокрема, у листопаді 2021 року адвокат Галантерника заявив, що підзахисний разом із родиною довгий час проживає у Лондоні, про що до НАБУ були офіційно передані відповідні відомості. Захист запевняв: немає підстав вважати, що бізнесмен ховається від слідства або ухиляється від кримінальної відповідальності.

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