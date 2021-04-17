Українець визнав себе винним у викраденні даних понад 20 млн кредитних карт.

У США до 10 років позбавлення волі засудили 35-річного громадянина України Федора Гладиря, який визнав себе винним в участі в діяльності хакерської групи FIN7.

Вирок 16 квітня оголосив суд в американському Сіетлі, повідомляє "Радіо Свобода".

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Гладир був заарештований в німецькому Дрездені в 2018 році і екстрадований в США.

У вересні 2019 року він визнав себе винним у скоєнні кібератак і шахрайстві в обмін на зняття інших звинувачень.

Йому висунули 26 звинувачень до того, як він погодився визнати свою провину і заплатити 2,5 млн доларів відшкодування.

У десятирічний термін покарання увійдуть три роки, які Гладир вже провів під вартою.

За оцінками Міністерства юстиції США, хакерська група FIN7 "завдала американцям і економіці США збитків на мільярд доларів". Прокурори на слуханнях заявили, що ці оцінки занижені, а фактичні збитки можуть досягати від 3 до 6 млрд доларів.

Група порушила роботу комп'ютерних мереж у всіх 50 штатах США та окрузі Колумбія і викрала дані понад 20 млн кредитних карт.

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Автор: Вікторія Токарєва