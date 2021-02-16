Під час перевірки у водія виявили згорток із речовиною, схожою на наркотики.

У Сумах патрульні двічі за день оштрафували водія маршрутного таксі, який перевозив пасажирів у стані наркотичного сп’яніння.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Патрульні розшукали маршрутку, про дивну поведінку водія якої їм повідомили люди. Під час спілкування з 45-річним водієм вони помітили його неадекватну поведінку: на нього склали адмінпротокол та відпустили.

Але вже за півтори години його знову побачили за кермом із пасажирами в маршрутці.

"Мені дали тимчасове посвідчення водія і я так зрозумів, що можу їхати далі", - сказав чоловік.

Під час другої перевірки у нього виявили згорток з речовиною, схожою на наркотики, але водій просто перед патрульними почав швидко розсипати речовину та розтирати її ногами.

Після складення ще одного адмінпротоколу патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Автор: Олег Давигора