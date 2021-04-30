Правоохоронці Тернопільщини встановлюють жінку, яка народила та викинула на сміття немовля.

У Тернопільській області на сміттєзвалищі знайшли тіло новонародженого хлопчика.

Читайте такожТіло закопали на городі: на Харківщині розслідують загадкову смерть немовлятиПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

«Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі 29 квітня близько 13:00 виявили працівники комунального підприємства. Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, маля було доношеним, вагою близько чотирьох кілограмів. Воно було загорнуте в дитячу ковдру.

Працівники поліції звернулися до мешканців Борщівського району, а також жителів Чернівецької та Хмельницької областей, які межують з населеним пунктом, де знайшли тіло дитини, з проханням допомогти встановити особу жінки, яка народила та викинула на сміття своє немовля.

Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися за меддопомогою до лікарів або фармацевтів.

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Автор: Світлана Макринська