У Тернопільській області на сміттєзвалищі знайшли тіло новонародженого хлопчика.
Читайте такожТіло закопали на городі: на Харківщині розслідують загадкову смерть немовлятиПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.
«Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі 29 квітня близько 13:00 виявили працівники комунального підприємства. Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції», - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, маля було доношеним, вагою близько чотирьох кілограмів. Воно було загорнуте в дитячу ковдру.
Працівники поліції звернулися до мешканців Борщівського району, а також жителів Чернівецької та Хмельницької областей, які межують з населеним пунктом, де знайшли тіло дитини, з проханням допомогти встановити особу жінки, яка народила та викинула на сміття своє немовля.
Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися за меддопомогою до лікарів або фармацевтів.
Вас також можуть зацікавити новини
- На Дніпропетровщині неповнолітня народила дитину і викинула її у вигрібну яму
- Викинула новонародженого сина до вигрібної ями: горе-матір засудили до п'яти років тюрми
- У вуличному туалеті на Херсонщині знайшли мертве немовля (фото)
- У Харкові біля лікарні знайшли тіло немовляти, яке пролежало там кілька місяців
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram