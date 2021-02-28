Автомобіль впав в обрив глибиною 50 метрів.

У Туреччині пікап, в якому знаходилося 5 осіб скотився у прірву. В результаті події серйозно постраждали дві українки.

Про це повідомляє видання Akit.

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Як повідомляється, інцидент стався в районі турецької Аланії. Вантажівка впала з обриву глибиною близько 50 метрів. Постраждали всі 5 осіб, у тому числі дві українки, вони госпіталізовані.

За даними видання, вони перебувають у важкому стані, є загроза для життя.

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Переклад: Катерина Лиманська