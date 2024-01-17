Мати постраждалого школяра вимагає об'єктивного розслідування скандального інциденту.

У Васильківській гімназії на Київщині стався скандал за участю кількох школярів.

Як йдеться у сюжеті ТСН, у соціальних мережах поширюється відео, на якому один із школярів штовхає з висоти двох інших хлопців.

Історія сталася ще у листопаді 2023 року. Однокласник на перерві біля школи штовхнув іншого. В результаті у дитини струс мозку, перелом руки та численні забиті місця. Керівництво гімназії нібито "швидку" не викликало, відповідальність із себе знімає.

Мати постраждалого хлопчика вимагає об'єктивного розслідування інциденту на за участю учнів. Жінка пообіцяла оприлюднити деталі скандальної історії згодом, щоб винні не уникнули покарання.

Інші інциденти зі школярами

У Дніпрі сім юнаків віком від 14 до 19 років вбили безпритульну жінку. Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч на 3 грудня. За даними слідства, нападники побачили жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких та померла. На рахунку затриманих можуть бути й інші аналогічні злочини.

В Одеській області затримали 14-річну дівчину за підозрою у жорстокому вбивстві подруги. Вранці 6 січня в Ізмаїлі на березі річки Дунай літній містянин, гуляючи з собакою, побачив тіло людини у полум'ї. Переляканий чоловік відразу сповістив про страшну знахідку поліцію.

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