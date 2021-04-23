Хлопця шукали 12 днів, та виявили мертвим. Причину смерті має встановити експертиза.

Після майже двох тижнів пошуків у Вінниці знайшли мертвим 24-річного Михайла Зубчука. Хлопець зник, коли повертався після святкування дня народження.

Читайте такожПід Одесою знайшли останки повішеної на дереві жінки - очевидціПро це йдеться в сюжеті ТСН.12 днів його шукали поліція, Нацгвардія і волонтери.

Так, перевіряли закинуті будівлі й чагарники. Знайшли тіло хлопця водолази в озері, неподалік того місця, де його востаннє зафіксували камери спостереження. Всі речі та телефон були при ньому. Слідів насильницької смерті не виявили.

Михайло Зубчук зник: подробиці про пошуки хлопця

Вінничанин зник у ніч проти 11 квітня. 22 квітня близько 16:40 тіло хлопця дістали з 3-метрової глибини озера рятувальники.

"Під час огляду тіла загиблого з залученням судово-медичного експерта ознак насильницької смерті не виявлено. Судово-медична експертиза встановить причину його смерті", - повідомляв паблік dtp.kiev.ua.

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Автор: Ольга Робейко