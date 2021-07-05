Зловмисник також мав при собі саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча.

У місті Вишгород на Київщині чоловік влаштував стрілянину біля будівлі міської ради.

Про це повідомила поліція Київської області.

"Сьогодні, 5 червня, у місті Вишгород, перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмету, схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча", - зазначили у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група, предмет, схожий на зброю, та меч вилучено. Чоловіка затримано. Встановлюються всі обставини події.

За даним фактом поліція Вишгородського райуправління поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як видно з фото до допису, чоловік влаштував стрілянину біля міськради.

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Автор: Інна Андаліцька