У місті Вишгород на Київщині чоловік влаштував стрілянину біля будівлі міської ради.
Про це повідомила поліція Київської області.
"Сьогодні, 5 червня, у місті Вишгород, перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмету, схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча", - зазначили у поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група, предмет, схожий на зброю, та меч вилучено. Чоловіка затримано. Встановлюються всі обставини події.
За даним фактом поліція Вишгородського райуправління поліції відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Як видно з фото до допису, чоловік влаштував стрілянину біля міськради.
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