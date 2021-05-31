Чоловіка перевозили в автомобілі без верхнього одягу.

У Волинській області поліцейські побили чоловіка, який заявив про викрадення його майна.

Про це повідомляють у Волинській обласній прокуратурі.

Інцидент стався 1 вересня 2020 року. Інспектори побили його та наділи на нього кайданки.

Вони умисно завдали йому численні тілесні ушкодження та без верхнього одягу перевезли його в службовому автомобілі в інше місце для проведення слідчих дій.

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Автор: Людмила Жерновська