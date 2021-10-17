Сам водій вилетів з салону, вдарився у знак і помер на місці.

У місті Володимир-Волинський Волинської області водій Mercedes на смерть збив матір трьох дітей і загинув сам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

"Уважно вдивіться у світлину. На ній 28-річна жінка злітає в повітря від удару автівки", - написав він.

За його даними, водій Mercedes їхав на великій швидкості, хоча у місті встановлено обмеження у 50 км/год.

"Від удару об паркан та жінку авто почало перекидатися. Непристебнутий водій вилетів з салону на висоту три метри, вдарився в знак і помер на місці. 28-річна жінка померла в реанімації", - зазначив він.

Внаслідок ДТП без мами залишилося троє дітей. В салоні Mercedes вижив 13-річний син водія.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області внаслідок ДТП за участі карети "швидкої" і пасажирського мікроавтобуса постраждали шестеро осіб.

Аварія сталася 16 жовтня в селищі Підлужжя Верхньодніпровської міської територіальної громади Кам’янського району, на 340-му кілометрі автошляху національного значення Н-08.

Міжміський мікроавтобус Volkswagen LT-35, який рухався за маршрутом "Кременчук-Дніпро", зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги Citroen Jamper. Від удару Volkswagen з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

Автор: Денис Прядко