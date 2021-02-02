В Запоріжжі маршрутний автобус врізався в електроопору, в результаті чого травми отримали 14 осіб.
Про це у Facebook повідомляє "Укртрансбезпека".
Читайте такожУ Києві на ходу загорілася маршрутка, вогнегасника в салоні не було - соцмережі (відео)
Як повідомляється, ДТП сталася ввечері понеділка, 1 лютого. Водій міського маршрутного автобуса не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на електроопору.
Усього в салоні перебувало 15 пасажирів, семеро з яких отримали травми різних ступенів тяжкості та були доставлені до лікарні.
"Станом на шосту годину ранку 2 лютого, ще семеро осіб звернулися по допомогу медиків", - йдеться у повідомленні.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- На Полтавщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є постраждалі (фото)
- У Миколаєві п'яний водій збив патрульну поліцейську (фото, відео)
- На Чернігівщині водій збив на смерть вагітну велосипедистку і втік з місця аварії (фото)
- У Полтавській області у річці виявили тіла зниклих матері й доньки (фото)
- "Усі дивуються": у Києві мікроавтобус "перелетів" бульвар та врізався у вантажівку (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram