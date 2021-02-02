Водій не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де врізався у електроопору.

В Запоріжжі маршрутний автобус врізався в електроопору, в результаті чого травми отримали 14 осіб.

Про це у Facebook повідомляє "Укртрансбезпека".

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Як повідомляється, ДТП сталася ввечері понеділка, 1 лютого. Водій міського маршрутного автобуса не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на електроопору.

Усього в салоні перебувало 15 пасажирів, семеро з яких отримали травми різних ступенів тяжкості та були доставлені до лікарні.

"Станом на шосту годину ранку 2 лютого, ще семеро осіб звернулися по допомогу медиків", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Катерина Лиманська