Суд визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом зброї.

До трьох років в’язниці засуджено «злодія в законі» на прізвисько «Принц», який перебуває в санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, такий вирок сьогодні виніс Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

Представник верхівки кримінального світу, який перебуває в санкційному списку РНБО, скоїв злочини на території України.

«Розглянувши матеріали кримінального провадження по суті та вислухавши доводи правоохоронців, суд визнав «злодія в законі» винним у скоєнні кримінального правопорушення, пов’язаного з незаконним обігом зброї. У залі суду «Принцу» було оголошено вирок, яким його засуджено до трьох років позбавлення волі», - додали в Нацполіції.

Арешт «злодія в законі» на прізвисько «Принц»

26 травня «злодія в законі» на прізвисько «Принц» Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя взяв під варту на 60 діб.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 138 юридичних та 674 фізичних осіб, серед них пов'язані з агресією Російською Федерацією проти України та «злодії в законі».

Десятьох «кримінальних авторитетів» із санкційного списку РНБО вже повернули до країн їхнього походження.

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Автор: Тамара Отовська