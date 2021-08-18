Лжемінеру з Одещини загрожує від двох до восьми років позбавлення волі.

В курортному селищі Затока Одеської області через "мінування" з бази відпочинку евакуювали понад 200 осіб.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався пізно ввечері 17 серпня - в правоохоронні органи надійшло анонімне повідомлення про те, що замінована база відпочинку на Будакській косі.

Читайте такожУ Затоці туристи скаржаться на фальшиві креветки з желатину (відео)За вказаною адресою негайно виїхали вибухотехніки та кінологи обласної поліції, слідчо-оперативна група та рятувальники. Евакуювавши з турбази понад двісті відпочивальників, правоохоронці обстежили територію, але вибухових пристроїв і речовин не виявили.

Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження встановлюють особу лжемінера. Йому загрожує від двох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше цього року МОЗ рекомендував не купатися на узбережжі Затоки, виявивши, що морська вода не відповідає санітарним нормам.

Автор: Лариса Козова