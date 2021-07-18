Тіло підлітка, батька якого знайшли загиблим вчора, виявили відпочивальники.

Сьогодні в курортному селищі Затока Одеської області виявлений мертвим 13-річний хлопчик, який зник вчора під час купання в Чорному морі.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області. Тіло підлітка, батько якого знайшли загиблим 17 липня, виявили відпочивальники.

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"Об 11:50 відпочивальниками на пляжі бази відпочинку "Ірина" у воді біля берега виявлено тіло", - уточнили в управлінні.

Обставини загибелі дитини та її батька встановлюють правоохоронці.

Трагедія в Затоці: що відомо

17 липня в Затоці Одеської області на берег викинуло мертвого чоловіка, який разом з 13-річним сином купався в морі.

Тіло 49-річного чоловіка без зовнішніх ознак насильницької смерті дістали з води. Дитину шукали до сьогодні.

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Автор: Лариса Козова