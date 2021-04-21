Дівчина втекла з дому на побачення з новим другом.

Правоохоронці розшукали 14-річну дівчину, яка 20 квітня вийшла на ранкову пробіжку, але не повернулась додому. Як виявилось, школярка відправилась у столицю на побачення з хлопцем.

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Про це повідомляє "Субота", посилаючись на Ювенальну превенцію Житомирської області.

Так, 20 квітня до правоохоронців звернулась мешканка Житомира. Її дочка близько 7 ранку пішла на вранішню пробіжку та зникла.

"Поліція відразу розпочала пошуки. У результаті поліцейські встановили, що дівчина через інтернет-мережу познайомилася з молодим чоловіком з м. Дніпра. Через конфлікти з матір’ю вона вирішила піти з дому та попрямувала на гостини до нового друга», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили маршрут дівчини та незабаром знайшли її у Києві. Як пояснила школярка, вона хотіла втекти від батьків на побачення.

З родиною та дівчиною провели превентивну бесіду, а також розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

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Автор: Дмитро Захаров