Правоохоронці розшукали 14-річну дівчину, яка 20 квітня вийшла на ранкову пробіжку, але не повернулась додому. Як виявилось, школярка відправилась у столицю на побачення з хлопцем.
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Про це повідомляє "Субота", посилаючись на Ювенальну превенцію Житомирської області.
Так, 20 квітня до правоохоронців звернулась мешканка Житомира. Її дочка близько 7 ранку пішла на вранішню пробіжку та зникла.
"Поліція відразу розпочала пошуки. У результаті поліцейські встановили, що дівчина через інтернет-мережу познайомилася з молодим чоловіком з м. Дніпра. Через конфлікти з матір’ю вона вирішила піти з дому та попрямувала на гостини до нового друга», – йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили маршрут дівчини та незабаром знайшли її у Києві. Як пояснила школярка, вона хотіла втекти від батьків на побачення.
З родиною та дівчиною провели превентивну бесіду, а також розповіли про можливі наслідки такого вчинку.
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