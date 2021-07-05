Постраждалій дитині провели термінову операцію.

Підліток в Житомирській області підстрелив з пневматичної рушниці свого 11-річного родича. Дитині зробили термінову операцію

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Житомирської області.

За даними правоохоронців, медикам надійшло повідомлення про трагедію в селі Бастова Рудня 4 липня. 11-річний житель Житомира гостював у рідних разом з 13-річним родичем. Підлітки знайшли пневматичну рушницю в одному з приміщень. Діти гралися з рушницею, в результаті старший хлопчик вистрілив у молодшого.

Дитину терміново доставили в Пулінську лікарню. Медики діагностували у 11-річного потерпілого поранення грудної клітини, йому провели екстрену операцію.

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За попередніми даними, зброю залишив батько одного з хлопчиків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 128 "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 Січня 11-річний хлопчик у Тернополі отримав вогнепальне поранення, коли катався на санчатах біля школи з сестрою. Лікарі нарахували 42 дробинки, деякі з них травмували внутрішні органи. Дитину екстрено доставили до Києва, де відразу ж прооперували.

Копи обстежили довколишні будинки й в одного мешканця вилучили рушницю, що стріляє схожими патронами, направивши її на експертизу. Власник зброї свою провину заперечує.

Поліція кваліфікувала це як хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

26 січня стало відомо про другу постраждалу дитину - 8-річному хлопчикові пробило щоку. Його вже теж прооперували.

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Автор: Анастасія Горбачова