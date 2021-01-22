Дитину госпіталізували до столичної лікарні «Охматдит».

У Тернополі учора 11-річний хлопчик отримав численні поранення під час катання на санках біля місцевої школи.

Читайте такожВ Ізмаїлі жінка вдарила ножем чоловіка, який грав з дитиною в сніжкиЯк повідомили УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, одразу після інциденту малолітнього госпіталізували в обласну дитячу лікарню з численними опіками.

Спочатку правоохоронці розглядали версію, що в дитину кинули петарду, яка пропалила куртку й спричинила опіки.

Однак, медики діагностували у пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю.

«Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробинки, які травмували і внутрішні органи. Оскільки потерпілий потребував серйозного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні «Охматдит», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство).

Поліцейські розслідують усі обставини злочину, обстежують прилеглу територію, встановлюють можливі траєкторії руху кулі, що травмувала малолітнього та перевіряють наявну зброю у мешканців прилеглих будинків.

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Автор: Андрій Вацик