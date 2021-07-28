Очевидці кажуть, що за лічені хвилини перед катастрофою літак виконував у повітрі фігури вищого пілотажу, зокрема, начебто низько над землею.

У будинку в селі Шепарівці Івано-Франківської області, на який сьогодні впав літак, перебувала родина: мати з двома дітьми.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Почувши гуркіт, люди встигли вискочити надвір і таким чином врятувалися. За словами господаря будинку, літак спершу зачепив дах сусідньої хати, а потім врізався у їхню домівку та вибухнув.

"Була старша дочка із дітьми своїми - донькою та сином. Почули удар спочатку, а потім вибух - і вискочили. Спочатку був удар об дах сусідній, а потім вибух, коли вже він на землю з даху... і полум'я пішло", - розповів чоловік.

Очевидці кажуть, що за лічені хвилини перед катастрофою літак виконував у повітрі фігури вищого пілотажу, зокрема, начебто низько над землею.

На місці катастрофи зараз працюють рятувальники та поліція. Спеціальна комісія з'ясовує причини падіння.

Літак впав на будинок на Прикарпатті: що відомо

Сьогодні, в середу, 28 липня, у селі Шепарівці чотиримісний спортивний літак упав на приватний житловий будинок і загорівся. Пілот та троє пасажирів загинули.

Керував літаком Ігор Табанюк - досвідчений військовий льотчик з 40-річним стажем, який понад 10 останніх років відроджував у Коломиї малу авіацію.

Як стало відомо Об'єднаній єврейській громаді України, пасажирами були хасиди-громадяни США.

Автор: Катерина Комолова