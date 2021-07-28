Ігор Табанюк, який керував літаком, що впав в Івано-Франківській області, колись встановив рекорд разом із відомим мандрівником Дмитром Комаровим.

Пілотом літака, який впав в Івано-Франківській області на житловий будинок, був один із найкращих та найдосвідченіших пілотів України - Ігор Табанюк.

Про це кореспондентам ТСН розповіли друзі загиблого.

Табанюка добре знали по всій Україні. Саме з ним Дмитро Комаров встановив рекорд з якомога більшої кількості відвідин аеродромів в країні лише за три доби.

Пілот часто був героєм сюжетів про малу авіацію від журналістів ТСН.

Ігор Табанюк – професійний льотчик, голова громадської організації Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації, яка займається розвитком коломийського летовища малої авіації.

Свій перший політ Ігор Табанюк здійснив ще 40 років тому. Він розвивав малу авіацію в Коломиї.

Табанюк був сином військового пілота. Він народився в Узбекистані та отримав освіту в Чернігівському вищому військовому авіаційному училищі. До Коломиї Ігор з дружиною Оксаною переїхали у 1985-му році.

Читайте такожНа Чорнобильській АЕС оголошено режим аварійної готовності, шукають вибухівкуВ училищі літав на L-39, МіГ-21. Далі освоїв Як-28, Су-24 МР. У Коломиї впродовж шести років він був командиром ескадрильї, став заступником командира полку з льотної підготовки.

Суму додає і те, що у 2013 році в авіакатастрофі загинув молодший син Табанюка. Хлопець полетів замість свого батька на перевірку літака.

Табанюк вважав, що син "забрав" його смерть.

Професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк пережив 6 днів без води та їжі після падіння у Гімалаях, втрачав близьких в авіакатастрофах, здійснював посадку без двигуна, але це все не зупинило його бажання розвивати авіаційну справу в Україні. Його життя обірвалося 28 червня.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області впав легкомоторний літак: загинули чотири особи.

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Автор: Поліна Кузенко