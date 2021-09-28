У лікарні залишаються четверо постраждалих, ще двох відпустили додому.

Стали відомі нові подробиці моторошної ДТП на Миколаївщині, внаслідок якої загинули четверо людей, шестеро постраждали.

Як ідеться в сюжеті ТСН, мікроавтобус зачепив фуру, яка їхала в зустрічному напрямку. Удар був таким сильним, що перше авто викинуло на узбіччя, де стояв "КамАЗ" з причепом.

Головний лікар миколаївської лікарні Олександр Дем'янов розповідає, що один постраждалий дістав травму щелепно-лицевої зони, два інших - струс головного мозку, у ще двох діагностували перелам кісток гомілок. Шостий травмований отримав струс головного мозку і забій плечового суглоба.

Двоє людей з легкими травмами перебуватимуть удома на амбулаторному лікуванні, в лікарні залишилися четверо. Вони кажуть, що в маршрутці поверталися з роботи додому - працюють на полях, збираючи овочі. Роботодавець надавав транспорт для поїздки додому, у той фатальний день за ними приїхав інший водій. Нібито він поспішав додому, що вплинуло на швидкість руху.

Читайте такожУ Києві фура намагалася розвернутися й застрягла посеред дороги, заблокувавши рух (відео)

"Він "летів" дуже швидко, він дуже їхав швидко. Жінка дзвонила ще на полі, треба було додому їхати і він отак...", - розповідає постраждала Світлана.

Швидкість, з якою рухався мікроавтобус, встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталась у понеділок, 27 вересня, близько 19:55 на автодорозі "Снігурівка - Калинівка" перед селом Широке. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, зіткнувся з вантажівками DAF та КАМАЗ із причепом. Внаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, зокрема 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29 до 47 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Автор: Юрій Годован