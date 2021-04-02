Чоловіка викинуло вибуховою хвилею на вулицю з вікна другого поверху.

В Одесі помер чоловік,у квартирі якого сьогодні в провулку Хутірській, 6/1 вибухнув газ.

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Як повідомили журналістам у прес-службі міської ради, господар квартири, який був госпіталізований у важкому стані, помер у лікарні.

Його викинуло з вікна другого поверху на вулицю вибуховою хвилею. Травми виявилися несумісними з життям.

Вибух у житловому будинку в Одесі: що відомо

Сьогодні, 2 квітня, у провулку Хутірській Суворовського району Одеси через вибуху газу у квартирі на другому поверсі сталося часткове руйнування триповерхового житлового будинку на 24 квартири.

В результаті НП постраждали п'ять осіб, у тому числі господар житла. Евакуйовано 15 осіб, мешканців 12 квартир відселять.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Автор: Лариса Козова