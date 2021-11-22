Екс-чоловік жінки та її свекруха відмовляються віддавати їй дитину.

Катерина Говорова впродовж двох років не може побачити трирічного сина Тимофійка. Дитину утримують у заручниках батько та бабуся, попри рішення суду.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Катерина розповіла, що два роки тому розлучилася із чоловіком Максимом Говоровим через алкоголь і систематичні побої. Колишнє подружжя домовилося про графік побачень тата з сином, але одного разу екс-чоловік і свекруха Раїса Говорова просто не віддали Катерині маленького Тимофійка.

Востаннє мати чула свого сина рік тому через двірну щілину, біля якої просиділа п'ять годин.

Я чула, як дитина плаче, запитує, чому ми не відкриваємо двері, там же моя мамуся, але на них це не подіяло, - розповідає Катерина.

За словами жінки, одного разу Тимофій ледь не випав з балкона 5-того поверху прямо на її очах.

"У мене серце зупинилося, я починаю швидко телефонувати, кажу, що малий на балконі... Мене одразу послали. Малий верещав, його затянули назад у квартиру", - згадує жінка.

За словами Катерини, органи опіки, місцева влада та поліція не відреагували на її звернення. Тому жінка звернулася до Верховного Суду, який постановив повернути дитину матері.

Читайте такожСуд заарештував зловмисника, який викрав 4-річну дівчинку в БорисполіВодночас виконавча служба не змогла виконати вирок суду, адже нібито не може знайти ані дитини, ані винуватця.

Начальник відділу виконавчої служби у Новій Ушиці і його єдиний працівник Вадим Пуказ заявив, що "на даному етапі" не повинен встановлювати місцеперебування дитини. Після цього він відмовився коментувати цю справу, закрившись у кабінеті.

Адвокатка Катерина Маліченко зазначила, що виконавча служба не працює не лише у Новій Ушиці, а й по всій Україні.

"Ви не уявляєте, яку кількість часу я проводжу і скільки пишу, щоб представник виконавчої служби виїхав… Ні в моїй практиці, ні у практиці моїх колег жодного разу я не чула, щоб хтось притягнув до відповідальності будь-якого виконавця або виконавчу службу", - розповіла Маліченко.

Після візиту журналістів Пуказ відвідав будинок, у якому утримують Тимофійка. Втім, двері представнику виконавчої служби не відчинили. Він залишив паперове попередження.

Журналісти разом з Пуказом зателефонували до батька дитини. Максим Говоров зазначив, що не буде розмовляти про те, чи збирається виконувати рішення суду, але уточнив: "Я не до вас, Миколайович", звернувшись до Пуказа.

Люди давно знайомі й у гарних стосунках, таких, що навіть Верховний Суд - не указ, - зауважила кореспондентка ТСН Іра Матвієнко.

Як повідомляв УНІАН, у Броварському районі батько викрав у колишньої дружини малолітнього сина й утік з ним.

Мати дитини розповіла, що її викрала "група з чотирьох осіб". За її словами, батько дитини заздалегідь готувався до цього. Викрадення сталося на очах в іншої дитини.

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Автор: Марта Гичко