За словами жінки, до викрадення чоловік залучив інших людей.

Стало відомо, за яких обставин батько викрав дитину у колишньої дружини в Броварському районі під Києвом.

Про інцидент розповіла мати дитини Юлія Старцева на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, вчора об 11:42 "група з чотирьох осіб" викрала її сина. Батько дитини, пише вона, заздалегідь готувався до цього - взяв у прокаті машину і найняв чоловіків на іншому авто. Один з них посадив дитину в машину.

"Це сталося на очах у Даші й до цього моменту її трясе. Діма кричав, машина, знята в прокатному агентстві, полетіла на величезній швидкості через технічний виїзд містечка, де вже були зламані ворота. Далі угруповання викрадачів кинули в поле зняте авто (наскільки я розумію вони думали, що машину не знайдуть), пересіли в іншу машину - є більше двох свідків, які сказали, що бачили, як п'ятеро чоловіків запихають дитину в авто", - пише жінка.

За її даними, дитину возили в одну з приватних клінік на огляд до педіатра.

"Увечері, мабуть, отримавши повідомлення від прокатного агенства, що машину забрали на поліцейську штрафмайданчик, до відділку з'явилися мати Євгенія, колишній його співмешканець (за сумісництвом адвокат) і чоловік матері. Дані про місцезнаходження дитини відмовилися надати. Показали поліції фото, де Діма з опухлими від сліз очима...", - пише вона. І додає, що її звинувачують у тому, що вона "погана мати".

Батько дитини, за її словами, раніше погрожував, що відбере її, розборки навіть доходили до суду.

Як повідомляв УНІАН, поліцейські встановлюють місцезнаходження викраденої дитини та її батька. Машину, на якій, ймовірно, відвезли дитину, знайшли в полі.

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Автор: Юрій Годован