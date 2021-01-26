Десять озброєних людей били юнака ногами по обличчю.

Український підліток Юрій Крученик, якого жорстоко побили невідомі в Парижі, вийшов з коми. Нападників шукає поліція, але поки безуспішно.

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Подробиці пригоди повідомляє «Україна 24». Зазначається, що напад стався в самому центрі міста - в декількох сотнях метрів від Ейфелевої вежі.

Десять осіб били Юрія ногами по обличчю, потім кинули в нього предметом, схожим на молоток, і залишили лежати нерухомим. На місце швидко прибули поліцейські, але нападники вже зникли.

15-річний хлопець зараз у лікарні. Як розповіла в соцмережі родичка Юрія, його стан стабільний, він вийшов з коми, але поки не може розмовляти. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, зламані руки, ребра, є ножові поранення і травмовані очі.

"Стан Юрія залишається важким, але з'явилася позитивна динаміка. Лікарі роблять все можливе для якнайшвидшої реабілітації юнака", - повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Тим часом нападників, озброєних битами, металевими палицями, ножами і навіть молотком, шукає поліція. Мати Юрія в соцмережі анонімно збирає інформацію від свідків події. Вона не виключає, що підліток міг стати випадковою жертвою жителів передмістя Парижа, які хотіли провчити столичних хлопців.

Побиття 14-річного українця в Парижі

15 січня в Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях був пробитий череп, численні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Юнака ввели в штучну кому.

Представник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УНІАН повідомив, що посольство звернулося до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця.

Згодом в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано звіряче побиття 14-річного Юрія.

Сім'я продовжує Пошук свідків інциденту. Місцеві жителі підтвердили, що в мікрорайон часто приїжджають агресивні банди.

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Автор: Дмитро Захаров