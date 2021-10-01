Правоохоронці вилучили 100 мін, 10 ручних протитанкових гранатометів, установку ПТУР та багато іншого.

У місті Авдіївка Донецької області на території гаражного кооперативу знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Відомо, що цю зброю було вкрадено з окупованого Криму.

Про це повідомили в прокуратурі АР Крим.

Так, схрон був виявлений у рамках кримінального провадження за фактами викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, що знаходились в Криму на момент окупації території півострова (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України).

Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що така зброя може перебувати на території Донецької області. У ході проведення її перевірки, було виявлено схованку. З неї вилучили:

понад 100 мін,

10 ручних протитанкових гранатометів,

установку ПТУР,

майже 14 тисяч патронів різного калібру,

близько сотні гранат.

Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів. Також вони шукають осіб, які причетні до незаконного зберігання небезпечного арсеналу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти обстріляли Авдіївку. Це сталося вранці, 1 жовтня.

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Автор: Інна Андаліцька