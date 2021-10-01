Також правоохоронці знайшли майже 14 тисяч патронів різного калібру / фото - ark.gp.gov.ua

У місті Авдіївка Донецької області на території гаражного кооперативу знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Відомо, що цю зброю було вкрадено з окупованого Криму. 

Про це повідомили в прокуратурі АР Крим.

Так, схрон був виявлений у рамках кримінального провадження за фактами викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, що знаходились в Криму на момент окупації території півострова (ч. 1 ст. 262, ч. 1 ст. 263 КК України).

Правоохоронці отримали оперативну інформацію, що така зброя може перебувати на території Донецької області. У ході проведення її перевірки, було виявлено схованку. З неї вилучили:

  • понад 100 мін,
  • 10 ручних протитанкових гранатометів,
  • установку ПТУР,
  • майже 14 тисяч патронів різного калібру,
  • близько сотні гранат.
Арсенал знайшли у гаражному кооперативі / фото - ark.gp.gov.ua

Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів. Також вони шукають осіб, які причетні до незаконного зберігання небезпечного арсеналу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російські окупанти обстріляли Авдіївку. Це сталося вранці, 1 жовтня.

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Автор: Інна Андаліцька